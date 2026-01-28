Cette fragilité juridique concerne directement des dossiers très exposés. L’article a notamment servi de fondement dans l’enquête visant la plateforme Kick après la diffusion en direct du décès de Jean Pormanove, mais aussi dans la mise en examen de Pavel Durov, fondateur de Telegram. Les avocats de plusieurs mis en cause cherchent désormais à faire tomber ce pilier juridique, avec l’espoir de fragiliser, voire d’annuler, certaines poursuites.