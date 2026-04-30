Le 30 avril 2024, il y a très exactement deux ans (non, il n'y a pas d'erreur dans la date), la CJUE rendait son verdict en posant deux règles non négociables. D'abord, les adresses IP collectées par les opérateurs internet doivent être stockées dans un compartiment totalement isolé, sans jamais pouvoir être croisées avec d'autres données comme l'historique de navigation ou la localisation. L'idée est d'empêcher qu'on puisse reconstituer le portrait intime d'un internaute par accumulation d'informations. Ensuite, si une même personne a déjà été identifiée deux fois pour piratage, une troisième identification ne peut pas se faire sans l'autorisation explicite d'un juge ou d'un organisme indépendant. Un verrou judiciaire que le décret français ne prévoyait tout simplement pas.