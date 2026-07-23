BEEV essuie un second revers, un poil plus technique celui-là. Sa demande de suppression de l'avis publié par Zack, le compagnon de Georges, est rejetée sans même être examinée sur le fond. La raison est purement procédurale : en droit, on ne peut pas demander à un tribunal de sanctionner quelqu'un sans l'avoir soi-même mis en cause dans le procès. Or, BEEV n'a jamais assigné Zack, elle ne peut donc pas obtenir la suppression de son avis à lui. De son côté, Georges repart aussi les mains vides sur un point : sa demande de dommages et intérêts pour « procédure abusive », c'est-à-dire pour avoir été poursuivi en justice sans raison valable, est rejetée. Le tribunal considère en effet que BEEV n'a pas agi par méchanceté, mais parce qu'elle se sentait sincèrement atteinte par l'avis. Du coup, BEEV doit payer les frais de la procédure (les « dépens ») ainsi que 2 000 euros à Georges pour compenser ses frais d'avocat. Et la condamnation s'applique immédiatement, sans attendre un éventuel appel, grâce à ce qu'on appelle l'exécution provisoire.