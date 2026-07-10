Sur ce point, le tribunal ne remet pas en cause le principe de la dette locative, puisque le locataire n'a pas réussi à prouver qu'il avait déjà réglé les sommes réclamées, mais seulement son calcul. Le tribunal a donc fixé la restitution effective des clés au 15 novembre, ramenant la facture du mois litigieux à 1 941,35 euros, et condamné au final le locataire à verser 4 285,50 euros de solde locatif, c'est-à-dire ce qu'il reste dû sur l'ensemble des loyers, avec des intérêts qui commencent à courir à partir du jugement. Sur les frais de justice, le tribunal le condamne aux dépens, ainsi qu'à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme destinée à rembourser une partie des frais d'avocat de la CPRN, inférieure toutefois aux 2 000 euros qu'elle réclamait. Le locataire, qui espérait de son côté obtenir 3 500 euros pour ses propres frais d'avocat, voit cette demande rejetée. Sous-location Airbnb ou simple conflit de voisinage, on comprend ici que faute de preuve décisive, le doute a profité au locataire, et la CPRN, elle, devra se contenter d'un solde de tout compte bien plus modeste que prévu.