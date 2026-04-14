Condamnée en appel à régler 19 580 euros pour loyers impayés, une société de commerce alimentaire a tenté de contester la validité d'un contrat de leasing de matériel de vidéosurveillance signé électroniquement. Les juges n'ont pas été convaincus.
INFO Clubic. Le 26 mars 2026, la cour d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de la SAS Ilwaco, une société de commerce alimentaire, à verser 19 580 euros à son bailleur, la SASU De Lage, Landen, Leasing, après la résiliation d'un contrat de location de matériel de vidéosurveillance. Ilwaco avait cessé de payer ses loyers au début de l'année 2024, après un an de règlements réguliers. La cour a balayé l'ensemble de ses contestations sur la validité du contrat signé de manière électronique, tout en réduisant légèrement le montant de la créance. Un cas ô combien intéressant.
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Un contrat de vidéosurveillance, 350 euros par mois, et une signature électronique en deux temps
Le 27 février 2023, l'entreprise De Lage, Landen, Leasing, établissement financier spécialisé dans la location longue durée, propose à Ilwaco, société de commerce de détail alimentaire, d'équiper ses locaux d'un système de vidéosurveillance. Le contrat, d'une durée de 60 mois irrévocables, porte sur trois serveurs numériques Dahua 16 voies, dix caméras dômes anti-vandale, quatre moniteurs 32 pouces et un bloc d'alimentation. Le loyer mensuel est fixé à 350 euros hors taxes.
Ce soir-là, à 20h54, Ilwaco signe le contrat par voie électronique. Une minute plus tard, à 20h55, la société signe également le procès-verbal de réception définitive, par lequel elle atteste avoir reçu l'intégralité du matériel désigné. Ilwaco contestera plus tard n'avoir jamais réceptionné ces équipements ni signé l'annexe les détaillant. Pour les juges, en revanche, ces deux documents signés à une minute d'intervalle suffisent à établir sans ambiguïté la validité du contrat.
Les loyers tombent rubis sur l'ongle de février 2023 à février 2024, un an sans incident. Puis plus rien. Le 15 avril 2024, De Lage, Landen, Leasing envoie une mise en demeure sommant Ilwaco de régler sous huit jours les 1 583,40 euros de loyers déjà en retard. Silence. Le bailleur décide, le 25 juillet 2024, de résilier le contrat et sort la calculette. La note est salée (20 491,80 euros au total), car en matière de leasing, rompre un engagement irrévocable ne se limite pas aux impayés. De Lage réclame les loyers en retard, mais aussi tous ceux qui auraient dû être versés jusqu'à la fin des 60 mois, auxquels s'ajoutent une pénalité de résiliation et divers frais contractuels. C'est le principe même de ce type de contrat. Le bailleur a avancé l'argent pour acheter le matériel dès le départ, il entend être remboursé jusqu'au bout.
De la contestation du contrat à l'invocation du vol, une défense qui s'effondre point par point
En décembre 2024, De Lage, Landen, Leasing saisit le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre, pour obtenir une décision rapide. En avril 2025, le juge tranche, et Ilwaco doit payer les 20 491,80 euros réclamés et rendre le matériel. Pour s'assurer que la restitution aura bien lieu, une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours pèse sur Ilwaco, si l'entreprise tarde à s'exécuter. Le bailleur est expressément autorisé à récupérer les équipements « en quelque lieu et quelque main qu'ils se trouvent », c'est-à-dire où qu'ils soient et peu importe qui les détient. Ilwaco décide de faire appel de la quasi-totalité de la décision, à une exception près : elle ne conteste pas la résiliation du contrat elle-même, qu'elle accepte.
Devant la cour d'appel de Versailles, Ilwaco soutient d'abord que le contrat est juridiquement bancal, car l'annexe listant précisément le matériel loué n'aurait pas été signée, ce qui rendrait l'objet du contrat indéterminé. Elle affirme ensuite n'avoir jamais réellement réceptionné les équipements, et invoque un vol dans ses locaux pour expliquer pourquoi elle ne peut pas les restituer. Sur le montant réclamé, elle conteste l'indemnité de résiliation. Et en dernier recours, si la cour devait malgré tout lui donner tort sur tout, Ilwaco demande à minorer la créance à 2 100 euros, soit six mois de loyers à 350 euros, les seuls impayés qu'elle reconnaît réellement devoir.
De Lage, Landen, Leasing démonte les arguments d'Ilwaco un par un. Le contrat serait invalide faute d'annexe signée ? Les deux signatures électroniques à une minute d'écart (contrat puis procès-verbal de réception) prouvent que la livraison du matériel a bien été actée le soir même. Ilwaco n'aurait jamais vraiment accepté cet engagement ? Difficile à soutenir quand on a réglé ses loyers pendant un an sans broncher, la cour juge d'ailleurs cette contestation tardive « artificielle ». Reste l'argument du vol. La plainte déposée par Ilwaco en février 2024 mentionne effectivement une intrusion dans ses locaux. Mais ce qui a été dérobé ou endommagé, ce sont des câbles de caméra arrachés, une Livebox Orange et un disque dur, pas un seul des serveurs, dômes ou moniteurs figurant au contrat de leasing. Pour la cour, cet argument ne tient pas.
Presque tout pour le bailleur, sauf une prestation d'assurance facturée sans en avoir fait la demande
Dans son arrêt du 26 mars 2026, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'essentiel de la décision de première instance. La résiliation du contrat est définitivement actée, Ilwaco doit rendre le matériel sous astreinte, et ses arguments sur la prétendue invalidité du contrat sont balayés, la cour les qualifiant de « manifestement non sérieux ». Sur l'indemnité de résiliation, que la société contestait, les juges estiment qu'elle est pleinement due. Leur raisonnement est simple : dans un contrat de location irrévocable sur cinq ans, le bailleur a pris un risque financier réel dès le départ en achetant l'intégralité du matériel de sa poche. Cette indemnité n'est donc pas une pénalité arbitraire, ce qui garantit que le bailleur pourra récupérer sa mise si le locataire rompt le contrat avant son terme.
La victoire de De Lage, Landen, Leasing n'est pas totale pour autant. La cour réduit la somme due de 20 491,80 à 19 579,50 euros, en retirant 912,30 euros du total réclamé. Ces sommes correspondent à des frais de protection du matériel (une sorte d'assurance gérée par le bailleur lui-même) facturés automatiquement à Ilwaco pendant 15 mois parce qu'elle n'avait pas fourni de justificatif d'assurance personnelle. Le contrat prévoyait cette possibilité, mais le bailleur devait d'abord demander formellement ce justificatif au locataire avant de déclencher la facturation. De Lage, Landen, Leasing ne l'a jamais fait. Elle a appliqué la clause d'office, sans en avertir Ilwaco. Pour la cour, facturer une prestation sans avoir respecté sa propre procédure est une faute suffisante pour rendre ces 912,30 euros.
Ce petit bémol de 912 euros rappelle qu'un contrat bien ficelé ne protège pas son auteur s'il ne respecte pas lui-même ses propres règles, et que même un bailleur rodé peut se faire reprendre sur un détail de procédure. Pour les commerçants, il y a une leçon à retenir. D'abord, ne jamais signer un procès-verbal de réception le jour même de la commande, sans avoir physiquement vérifié le matériel. Ensuite, lire les conditions générales jusqu'au bout, aussi fastidieux que cela puisse paraître. Méfiez-vous des engagements irrévocables sur plusieurs années, car en cas d'impayé, la clause résolutoire joue et la facture finale dépasse largement les seuls loyers manquants. Dans cette affaire, c'est parce qu'une clause avait été appliquée sans respecter la procédure qu'elle imposait que la facture finale a été allégée.