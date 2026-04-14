De Lage, Landen, Leasing démonte les arguments d'Ilwaco un par un. Le contrat serait invalide faute d'annexe signée ? Les deux signatures électroniques à une minute d'écart (contrat puis procès-verbal de réception) prouvent que la livraison du matériel a bien été actée le soir même. Ilwaco n'aurait jamais vraiment accepté cet engagement ? Difficile à soutenir quand on a réglé ses loyers pendant un an sans broncher, la cour juge d'ailleurs cette contestation tardive « artificielle ». Reste l'argument du vol. La plainte déposée par Ilwaco en février 2024 mentionne effectivement une intrusion dans ses locaux. Mais ce qui a été dérobé ou endommagé, ce sont des câbles de caméra arrachés, une Livebox Orange et un disque dur, pas un seul des serveurs, dômes ou moniteurs figurant au contrat de leasing. Pour la cour, cet argument ne tient pas.