Et l'intelligence artificielle dans tout ça ? La CNIL est catégorique, une caméra de vidéoprotection classique n'a pas le droit d'analyser automatiquement les images, ni de capter le son. La reconnaissance faciale, elle, est dans une catégorie à part, car elle repose sur des données biométriques que le RGPD considère comme particulièrement sensibles. Résultat, il est impossible de la déployer sans qu'une loi le prévoie expressément, sans avis préalable de la CNIL et sans une analyse approfondie des risques. Pas de zone grise, pas d'exception discrète.