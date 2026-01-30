Sauf que le Conseil d'État ne suit pas ce raisonnement. Pour les juges, il y a un gouffre entre filmer la rue et laisser une machine analyser automatiquement ces images. L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure dit clairement « oui » aux caméras. Mais il ne dit rien sur les algorithmes. Et ce silence ne peut pas être interprété comme une permission. Il faudrait une loi spécifique pour cela.