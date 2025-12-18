C'est hier que l’Assemblée nationale a validé l’extension de l’expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique. Comme le rappellent nos confrères sur Le Monde, la première phase avait été mise en place pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et devait s’achever le 31 mars 2025. Pour rappel, cette technologie analyse en temps réel les images des caméras pour détecter certains comportements ou situations, comme des mouvements de foule, des intrusions ou des personnes au sol, sans recourir à la reconnaissance faciale.

Les évaluations de cette première expérimentation ont montré des résultats limités. Certaines alertes automatiques se sont révélées fausses et d’autres fonctions n’ont pas été testées en conditions réelles. Selon L’Humanité, cette prolongation est perçue par certains comme une manière d’étendre progressivement la surveillance automatisée au-delà des grands événements.

Le rapport parlementaire du Sénat indique quant à lui que le dispositif a produit un bilan « limité mais réel », insuffisant pour juger de son efficacité ou envisager sa généralisation. C'est donc reparti pour un tour.