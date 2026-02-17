Ce qui est presque cocasse dans cette histoire, c'est que la technologie existait déjà sur le terrain. Entre 2 000 et 3 000 commerces l'utilisaient selon Paul Midy, sans aucun cadre légal, au grand dam de la CNIL. Certains commerçants ont effectivement pu économiser des milliers d'euros de marchandises, grâce à elle. La loi ne fait donc pas naître une pratique, mais elle tente de rattraper une réalité qui avait pris de l'avance sur le législateur, qui débat sur la question de la vidéosurveillance intelligente depuis de longs mois, même depuis les Jeux de Paris.