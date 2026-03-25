MattS32

« Ses demandes d’indemnités de résiliation sont donc intégralement rejetées. »

Parce que la justice a estimé que Nexera est en tort, pour ne pas avoir vérifié que le syndic était effectivement habilité à signer un tel contrat. Ce qui rend le contrat non valable, et donc Nexera n’a pas droit à des indemnités de résiliation.

Ils ne parlent par contre pas de démontage de l’installation, là c’est sans doute à la discrétion (et aux frais) de Nexera, selon qu’ils veulent ou non récupérer leur matériel.