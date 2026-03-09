La commune de Saint-Amand-Montrond a bien tenté une parade : le réseau était obsolète, plus personne ne s'en servait, alors pourquoi payer pour des équipements bons à jeter ? La cour administrative d'appel n'a pas été convaincue une seconde. Ce qui compte aux yeux de la loi, c'est que ces équipements aient bien été utiles au service public pendant la durée du contrat, pas ce qu'il en reste au moment du jugement. L'argument de l'obsolescence ne tient donc pas juridiquement.