À La Réunion, il est impossible de construire un second réseau fibre, car trop cher, et trop peu rentable. Canal+ Télécom n'a donc pas le choix et loue l'accès au réseau existant pour vendre ses abonnements Internet sur l'île. Un arrangement qui fonctionne, jusqu'au jour où l'entreprise réalise que l'opérateur qui lui facture cet accès est aussi le partenaire du groupe concurrent qui lui fait face sur le marché local. La cour d'appel a tenté de départager tous ces acteurs, dans un arrêt rendu le 26 février 2026.