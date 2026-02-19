Enfin, sur la cession du fonds de commerce, la cour reconnaît que le prix a bel et bien chuté. Mais elle rappelle un fait qu'ATM a visiblement ignoré : les offres à 200 000 euros ont été faites avant le premier confinement, et la vente a été signée après. La baisse de prix s'explique donc peut-être plus simplement par la crise sanitaire que par une quelconque manœuvre de SFR. Et surtout, ATM n'a produit aucune preuve montrant que l'opérateur a touché au prix. Le dossier clos, et les frais de justice sont à la charge d'ATM.