Le 23 juin 2026, le président du tribunal a tranché et dit qu'en ayant dissout sa société tout en sachant une procédure judiciaire en cours, sans en informer les créanciers, l'ex-dirigeant a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur, qui engage sa responsabilité personnelle. Il doit désormais régler de sa poche l'intégralité de ce que devait sa société, donc 11 515,90 euros à la MAIF, soit le total exact du premier jugement (9 547,42 euros de somme due, 1 800 euros de frais de justice et 168 48 euros de dépens additionnés, souvenez-vous), ainsi que 150 euros à EPMS. S'ajoutent à cela 2 000 euros de frais de justice pour cette nouvelle procédure, plus ses propres dépens (59,87 euros de frais d'assignation et 75,04 euros de frais de greffe). Chose à savoir : exécutoire de plein droit, ce jugement réputé contradictoire, rendu après que le défendeur, pourtant cité, ne s'est jamais présenté, reste susceptible d'appel.