Concrètement, voici les recours disponibles. Si votre station est encore sous garantie légale (deux ans à compter de l'achat), vous pouvez exiger un remboursement ou un échange auprès de votre revendeur, et non auprès de La Crosse directement. La garantie légale de conformité s'applique au vendeur, quelle que soit la cause de la panne. Au-delà de la garantie, la piste d'une action collective n'est pas à exclure, on imagine que certains avocats amateurs du genre ont déjà mis leur nez là-dedans. Monique, cliente depuis plus de quinze ans, nous confie qu'elle « envisage une action de groupe, car rien n'existe sur le marché de comparable ». Des signalements ont d'ores et déjà été déposés sur Signal Conso et transmis à Que Choisir Ensemble. Plus le nombre de signalements sera élevé, et plus la pression sur le fabricant sera forte.