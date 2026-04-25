Sur l'aéroport de Roissy, la sonde de Météo-France est entourée d'une simple barrière d'un mètre de haut, borde la voie publique de la Zone Technique Est, sans caméra de surveillance visant la zone. Depuis les soupçons de manipulation, un petit cadenas rose a été installé sur la porte de l'abri qui dissimule le capteur. Dans la matinée du 23 avril, des jardiniers, des électriciens, mais aussi des passionnés de photographie d'avions longeaient tranquillement la station.

L'hypothèse la plus plausible selon Paul Marquis est que quelqu'un a placé un appareil chauffant, un sèche-cheveux par exemple, pour faire monter la température. D'ailleurs, au sein de l'éclectique communauté des parieurs Polymarket spécialistes de la météo, on avance aussi le séchoir, mais le rayon laser et l'eau bouillante. Autant d'hypthèse qui font bien rire sur les réseaux sociaux ou les messageries instantanées. Sur Discord, un des membres ironis sur « Le bon vieux coup du sèche-cheveux sans fil sur la station météo accessible au public ».

Plus sérieusement, Météo-France a déposé une plainte pour « atteinte au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données » auprès de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Roissy. Le centre qui fait la pluie et le beau temps de nos jours se fiche bien des paris en ligne, ce qui l'importe, c'est que cette sonde fournit quotidiennement des informations sur les conditions météo aux compagnies aériennes et aux pilotes.