Polymarket continue de lancer des initiatives assez controversées. La dernière en date prend la forme d'un bar qui fleure bon la fin du monde.
Peut-on parier sur tout, et même le plus horrible ? C'est la question qui suit maintenant à la trace Polymarket, la grande plateforme spécialisée dans tous les types de paris, et sur les clients de laquelle pèsent des soupçons de délits d'initié. Mais au lieu d'être calmée par les polémiques des derniers mois, la société américaine va toujours plus loin, comme le montre son dernier projet !
Polymarket ouvre un bar pour suivre l'actualité mondiale
Ce vendredi 20 mars ouvrait à Washington, à proximité de la Maison Blanche, un bar d'un nouveau type. Créé par Polymarket, il est baptisé « situation room », du nom de la salle de crise de la Maison Blanche où se réunissent les autorités américaines pour gérer les crises internes ou externes.
« Imaginez un bar sportif… mais dédié à la surveillance de la situation » résume Polymarket sur le réseau X. Les visuels offerts par la plateforme nous montrent un bar dans lequel de nombreux écrans offrent des informations de première main pour suivre l'actualité internationale (téléscripteurs boursiers, radars aériens, information en continu des messages postés sur X ou transmission en direct de chaînes comme Bloomberg…).
Parier saoul sur les pires événements de la planète ?
Avec tout cela, les clients auront tous les informations pour pouvoir parier sur les prochaines grandes crises mondiales, sur la guerre, et même de potentielles explosions nucléaires au Moyen-Orient. Autant dire que s'il semble y avoir un public pour ce genre d'activité, il y a aussi beaucoup de critiques qui fleurissent déjà sur le web.
« Un casino nouvelle génération. On fait boire les gens pour qu'ils misent plus sur Polymarket, lol » moque ainsi un internaute sur X. Polymarket veut-il parier sur le fait que l'enivrement et l'émulation des discussions avec d'autres parieurs pousseront encore plus de gens à passer outre leurs inhibitions morales, pour qu'ils tentent un pari sur des événements qui pourraient être catastrophiques pour d'autres humains, à l'autre bout du monde ? On attend maintenant de voir si le concept va fonctionner !