Ce vendredi 20 mars ouvrait à Washington, à proximité de la Maison Blanche, un bar d'un nouveau type. Créé par Polymarket, il est baptisé « situation room », du nom de la salle de crise de la Maison Blanche où se réunissent les autorités américaines pour gérer les crises internes ou externes.

« Imaginez un bar sportif… mais dédié à la surveillance de la situation » résume Polymarket sur le réseau X. Les visuels offerts par la plateforme nous montrent un bar dans lequel de nombreux écrans offrent des informations de première main pour suivre l'actualité internationale (téléscripteurs boursiers, radars aériens, information en continu des messages postés sur X ou transmission en direct de chaînes comme Bloomberg…).