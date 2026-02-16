Le constat est assez accablant, avec 85% des athlètes qui déclarent subir du cyberharcèlement. Derrière ces attaques se cachent parfois des parieurs déçus, qui transforment leur frustration en insultes sur les réseaux sociaux comme X, frustré parce a perdu un set lors d'un match de tennis à sa portée, ou parce qu'un pénalty de dernière minute est venu gâcher la victoire évidente de son équipe de foot adorée. Une dérive que Betclic, en tant qu'opérateur leader des paris sportifs en ligne, refuse d'ignorer plus longtemps, puisqu'indirectement à la source de ces messages haineux.