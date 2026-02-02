La saison de la Star Academy prendra fin samedi soir, avec une finale qui opposera deux élèves, Ambre et Léa. Comme certains de leurs camarades, elles ont été les cibles de violences numériques sur les réseaux sociaux, avec parfois des commentaires et des publications extrêmement durs, pour ne pas dire intolérables. Les chaînes et producteurs menaient déjà des actions de sensibilisation et d'accompagnement auprès des candidats victimes. Mais face à l'ampleur du phénomène, ils s'engagent à mieux prévenir ces situations. Car il ne faut pas oublier, comme le rappelait Baptiste Robert à Clubic il y a quelques jours, que le plein anonymat n'est jamais garanti sur internet.