TF1 vient de lancer, pour sa plateforme de streaming, les micropaiements pour proposer de nouveaux avantages à ses abonnés, comme les contenus sans publicité, tout en diversifiant ses revenus. La réponse de la Une à Netflix, Prime Video et Disney+.
Ce n'est pas une nouveauté dans le monde des plateformes de streaming, mais pour TF1, l'introduction d'un système de microtransactions sur le service TF1+, « son » Netflix, est le signe d'une vraie montée en puissance. Déjà aperçu sur des plateformes comme Prime Video, myCanal et d'autres, le système de micro-paiement offre la possibilité aux abonnés de visionner certains contenus sans publicité, d'avoir accès à des avant-premières ou, ce sera bientôt d'actualité, de suivre le live de la prochaine saison de la Star Academy. Combien ça coûte, et combien ça marche ?
TF1+ propose trois formules de micropaiement
Depuis le lundi 1er septembre donc, TF1+ a déployé une gamme de microtransactions inédite pour la plateforme. Concrètement, les utilisateurs peuvent désormais choisir entre trois formules principales, toutes accessibles à partir de 0,69 euro.
L'option sans publicité est un peu le fer de lance de cette offensive commerciale. Pour 0,99 euro par exemple, regarder sans interruption The Voice : Kids, actuellement à l'antenne, donc sans écrans publicitaires, est désormais possible. C'est le montant que vous devrez débourser pour économiser 24 précieuses minutes de temps d'écran. En parallèle, l'abonnement à TF1+ Premium (5,99 euros/mois ou 59,99 euros/an), pour accéder à l'ensemble des contenus du service, ne bouge pas.
Les avant-premières sont le second pilier du lancement du micropaiement. Les séries, feuilletons et téléfilms deviennent accessibles avant leur diffusion classique. Cette exclusivité temporaire pourrait séduire les plus impatients, même si cela implique encore de passer à la caisse.
Pour la Star Academy en direct, ce sera un tout petit peu plus cher
La Star Academy, l'un des programmes phares de TF1, à tout le moins celui qui génère le plus de réactions et d'engagement sur les réseau sociaux, fera son grand retour le samedi 18 octobre 2025 à l'antenne. La chaîne live dédiée au télé-crochet sera encore accessible cette année, cette fois pour 0,99 euro la journée. Pour suivre en continu la vie des académiciens, il faudra probablement payer 6,98 euros par mois durant toute la saison, qui pourrait durer plus de trois mois.
Cette tarification journalière fait d'ailleurs déjà débat sur les réseaux sociaux, certains évoquant ce fameux coût potentiel de 7 euros ou presque pour suivre l'émission. TF1 étudierait ainsi la possibilité de proposer un pass saisonnier pour rassurer les plus fidèles spectateurs.
Le groupe de Boulogne-Billancourt espère en tout cas gonfler ses revenus pour financer durablement ses contenus, et mieux s'armer face à la concurrence internationale, américaine notamment. Inspirée des modèles mobile où les microtransactions génèrent un tiers du chiffre d'affaires, TF1+, qui rassemble 39 millions de streamers chaque mois, pourrait bien prendre son rythme de croisière. Claire Basini, l'une des dirigeantes de la Une, y voit une réponse parfaite aux attentes d'une génération qui veut « se faire plaisir à prix mini ». À condition qu'elle soit prête à payer.