MisterDams

C’est le montant que vous devrez débourser pour économiser 24 précieuses minutes de temps d’écran.

Attention 24 minutes c’est la durée de pubs en diffusion TV, les coupures sont moins nombreuses sur TF1+.

Sinon pour un prime time je trouve le prix bien positionné, ça reste en dessous du prix de l’abonnement sur un mois. Mais pour quelqu’un qui regarderait des programmes quotidiens, l’abonnement reste plus intéressant.

Reste à déterminer si on estime que les contenus de TF1+ valent quasiment le prix d’un Disney+