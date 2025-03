MattS32

vbond007: vbond007: Il est révoltant de voir que les politiques en sont à décider de ce que les Français peuvent regarder, peuvent dire, et finalement ont le droit de penser !

Ben en fait non, et la preuve, c’est que l’émission continue, et que les français peuvent continuer à la regarder et à dire et à penser ce qu’ils veulent, tant que ça respecte la loi (et les restrictions légales sur la liberté de parole et de pensées, elles sont très très maigres hein, on n’est pas en Chine ou en Russie).

Par contre, les fréquences radio sont une ressource publique rare et très demandée (pour rappel, même quand la licence de M6, à qui l’ARCOM n’avait pas grand chose à reprocher, est arrivée à expiration, il y avait d’autres candidats pour la récupérer, malgré le peu de chances qu’elle ne soit pas réattribuée à M6, continue d’une tacite « prime au sortant » lors des procédures d’attribution), dont les chaînes ne sont que « locataires », et il est normal de poser des conditions à leur utilisation. C8 n’a pas respecté ces conditions, et à persisté à ne pas les respecter malgré de trop nombreux rappels, donc rien de plus logique que de ne pas renouveler leur licence à son expiration.