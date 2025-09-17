Selon le rapport et une enquête menée par 20minutes, la publicité des opérateurs adopte des codes familiers aux jeunes des quartiers populaires. Myriam Savy, directrice de la communication chez Addictions France, indique que « des machines à broyer la jeunesse » opèrent sur le terrain. Les campagnes reprennent des références culturelles urbaines, incluent rappeurs ou scènes de vie devant des commerces locaux, et utilisent des influenceurs pour diffuser codes promos et contenus sponsorisés.

Mohammed Henni, YouTubeur suivi par 2 millions d’abonnés, a publié 155 contenus liés aux paris sportifs en 2024. L’association ajoute que près de 62 % des parieurs interrogés par IFOP déclarent avoir joué sous l’influence d’une publicité, et 83 % de ceux exposés à des contenus d’influenceurs affirment que cela a déclenché leur envie de miser.

Nicolas, ancien parieur devenu sensibilisateur, raconte avoir perdu « plus d’un million d’euros en dix ans » et avoir tenté de mettre fin à ses jours. Il explique aujourd’hui vouloir alerter la jeunesse pour que d’autres ne traversent pas la même expérience. Pour l'association, il y a une véritable urgence sanitaire et sociale liée à l’addiction aux jeux d’argent, qui provoque souffrances financières, familiales et psychologiques.