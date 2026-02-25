Si vous êtes déjà sur l'interface, vous avez pu tout de suite saisir qu'il y a infiniment plus de genre d'informations à dispositions sur WorldMonitor. Un peu plus bas, vous avez ainsi un accès streaming live pour plusieurs grandes chaînes internationales d'informations (Bloomberg, France24, Al Jazeera…), des webcams pointées directement sur des grandes capitales, ainsi que des encadrés portant sur des pays ou des sujets plus spécifiques. WorldMonitor produit aussi un index de stabilité mondiale, ainsi qu'un même type d'index pour chaque pays en s'appuyant sur des données comme l'activité militaire, les risques structurels, les mouvements de protestation…

Et pour ajouter une nouvelle couche, on vous précise, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, que cette interface dispose en fait de trois déclinaisons. La première, sur laquelle vous tombez en arrivant sur WorldMonitor, est l'interface « Monde ». Mais si vous pointez votre curseur tout en haut à gauche de la fenêtre, vous découvrirez qu'il existe deux fenêtres reprenant le même concept, mais pour des sujets plus spécialisés, à savoir « Tech » et « Finance ». De quoi ne jamais perdre une miette des mouvements sur la planète !