C'est un outil incroyable qui vient de sortir depuis peu sur le web. Avec WorldMonitor, vous allez pouvoir accéder à un nombre gigantesque d'informations en live sur le monde à partir d'un seul écran !
Dans le monde hyper-connecté qui est le nôtre, on peut souvent avoir l'impression d'être perdu, voire noyé, par le nombre phénoménal d'informations parcellaires auxquelles on accède. Mais si on ne peut malheureusement juguler le volume d'informations qui nous sont offerts, et que, dans le monde actuel - qu'on le veuille ou non - l'on consomme, les remettre en ordre peut aussi aider à mieux gérer le problème. Et aujourd'hui, un outil unique pour tout agréger est disponible sur le web !
WorldMonitor, l'interface qui donne accès à tous les problèmes dans le monde
Le sujet géopolitique est aujourd'hui omniprésent dans notre monde, qui s'affiche comme de plus en plus instable. Et si vous êtes passionné par la question, vous allez alors adorer la nouvelle interface disponible à l'adresse suivante : WorldMonitor.app.
Comme vous pouvez le voir au premier coup d'oeil, ce dashboard, qui agrège plus de 150 flux RSS, est extrêmement dense. Il permet de suivre des informations que l'on a appris à connaître, comme « l'indice pizza », mais aussi tous les points névralgiques de la planète (plus de 220 bases militaires, les vols militaires en direct, les oléoducs, les câbles sous-marins, les conflits, les manifestations etc etc).
L'interface a trois grands sujets : monde, tech, finance
Si vous êtes déjà sur l'interface, vous avez pu tout de suite saisir qu'il y a infiniment plus de genre d'informations à dispositions sur WorldMonitor. Un peu plus bas, vous avez ainsi un accès streaming live pour plusieurs grandes chaînes internationales d'informations (Bloomberg, France24, Al Jazeera…), des webcams pointées directement sur des grandes capitales, ainsi que des encadrés portant sur des pays ou des sujets plus spécifiques. WorldMonitor produit aussi un index de stabilité mondiale, ainsi qu'un même type d'index pour chaque pays en s'appuyant sur des données comme l'activité militaire, les risques structurels, les mouvements de protestation…
Et pour ajouter une nouvelle couche, on vous précise, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, que cette interface dispose en fait de trois déclinaisons. La première, sur laquelle vous tombez en arrivant sur WorldMonitor, est l'interface « Monde ». Mais si vous pointez votre curseur tout en haut à gauche de la fenêtre, vous découvrirez qu'il existe deux fenêtres reprenant le même concept, mais pour des sujets plus spécialisés, à savoir « Tech » et « Finance ». De quoi ne jamais perdre une miette des mouvements sur la planète !