Chaque jour à midi (UTC, soit 14 h à Paris en été et 13 h en hiver), Kagi News publie un briefing unique construit à partir de milliers de flux RSS sélectionnés par sa communauté. Les sources sont publiques et ouvertes, chacun pouvant proposer un nouveau média ou signaler un problème via un dépôt GitHub, tandis que l’entreprise assure respecter les éditeurs en ne récupérant que les contenus qu’ils choisissent de rendre accessibles, sans recourir au scraping ni chercher à contourner leurs choix.

L’idée est ici de transformer la lecture de l’actualité en un moment maîtrisé plutôt qu’en un flux sans fin dicté par des recommandations. Kagi promet un tour d’horizon complet en cinq minutes, que les utilisateurs peuvent ajuster en modifiant le nombre d’articles, l’ordre des rubriques ou le niveau de détail des résumés selon leurs priorités. Comme les autres services de l’entreprise, la confidentialité fait partie intégrante de l’expérience : aucune donnée de lecture n’est exploitée pour du ciblage publicitaire ou du profilage.

À noter enfin que le service est aussi pensé pour l’international. Les articles s’affichent dans leur langue d’origine lorsque c’est pertinent, mais un système de traduction automatique (Kagi Translate) permet d’accéder facilement à des contenus étrangers. Les titres de presse française apparaissent dès lors qu’ils proposent un flux RSS, et chacun peut suggérer de nouvelles sources francophones si elles manquent encore à la sélection.