Sous le capot, Kagi Translate fait appel à l'intelligence artificielle et repose sur une combinaison de grands modèles de langage dont il ne précise pas la nature. Contrairement aux modèles plus basiques, ces LLM doivent permettre d'ajuster le rendu final en tenant compte des subtilités du texte source, garantissant des traductions plus précises, nuancées et adaptées à la situation.