Avec de telles armes, World ne cache plus son jeu : concurrencer les géants, à commencer par le X d'Elon Musk, qui nourrit des ambitions similaires. Le modèle est celui des applications asiatiques comme WeChat, où toute la vie numérique se déroule au sein d'un seul et même univers. Sam Altman vise un milliard d'utilisateurs, un chiffre qui donne le vertige quand on sait que le projet en compte moins de vingt millions aujourd'hui.

Seulement voilà, le plan se heurte à un obstacle de taille : la méfiance. Plus d'une dizaine de pays ont mis le projet en pause ou l'examinent de près, inquiets de la collecte massive de données biométriques. Du Kenya à Hong Kong, les régulateurs freinent des quatre fers. Même aux États-Unis, son pays d'origine, World n'est pas encore opérationnel. La question reste entière : peut-on bâtir un empire numérique sur la donnée la plus intime qui soit, notre iris ? Le monde est-il vraiment prêt à payer sa tranquillité d'esprit au prix de son regard ?