L'enlèvement de Nicolás Maduro par Donald Trump a fait un heureux du côté de Polymarket. Un joueur a en effet gagné une somme en pariant correctement sur cet événement, et beaucoup ont cru qu'il s'agissait du président américain lui-même.
Cette année, la popularité de la plateforme Polymarket a explosé à travers le monde. L'interface développée aux États-Unis permet en effet aux internautes de parier sur un nombre extrêmement élevé d'événements, et même d'événements politiques ou militaires. Et le dernier important en date, l'enlèvement du président du Venezuela Nicolás Maduro, a été pronostiqué correctement par un individu mystère. Donald Trump lui-même ?
Un utilisateur se fait plusieurs centaines de milliers de dollars après le coup de Donald Trump au Venezuela
Un homme vient de faire un gros coup sur Polymarket. En y pariant une somme de 32 500 dollars sur un départ de Maduro avant le 31 janvier, cette personne mystère, comme l'explique le Wall Street Journal, a réussi à empocher plus de 436 000 dollars, soit près de 400 000 dollars de gain.
Et le profil de l'individu en question interroge. Ce dernier a en effet ouvert son compte à la fin du mois de décembre, et n'avait placé que deux paris : l'un sur le départ de Maduro, l'autre sur une potentielle intervention militaire américaine. Et s'il avait commencé par parier des petites sommes, celles-ci ont très vite augmenté entre le 1er et le 3 janvier. Comme s'il venait d'obtenir des informations urgentes.
Un soupçon causé par une année folle de spéculations de la famille Trump
Vu le timing et ses détails, beaucoup sur les réseaux sociaux ont commencé à soupçonner un délit d'initié (ce qui se comprend), et même le président des États-Unis lui-même. Pour autant, et comme le rappelle Grok ci-dessus, qui a analysé toutes les sources médiatiques actuelles, rien ne permet d'étayer cette hypothèse. Ne vous laissez donc pas piéger par cette affirmation péremptoire si vous la rencontrez.
On peut tout de même ajouter que cette accusation ne vient pas de nulle part. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump, ainsi que toute sa famille, ont fait un usage décomplexé de cette position de pouvoir afin de s'enrichir. On se souvient ainsi des cryptomonnaies $TRUMP ou $MELANIA, illustrations d'entreprises plus larges du clan dans les cryptos, ce qui leur aurait permis de bâtir extrêmement rapidement un empire valorisé à près d'1 milliard de dollars, selon une enquête du Financial Times du mois d'octobre dernier.
D'autres mouvements financiers ont créé ce nouvel univers du doute. La plus importante a été causée par un autre individu inconnu, qui avait réussi il y a trois mois à gagner 191 millions de dollars en bitcoin en pariant à la baisse sur cette valeur quelques minutes avant une communication dévastatrice de Donald Trump, qui avait alors annoncé des tarifs douaniers de 100% contre la Chine. De quoi alimenter les soupçons !