Vu le timing et ses détails, beaucoup sur les réseaux sociaux ont commencé à soupçonner un délit d'initié (ce qui se comprend), et même le président des États-Unis lui-même. Pour autant, et comme le rappelle Grok ci-dessus, qui a analysé toutes les sources médiatiques actuelles, rien ne permet d'étayer cette hypothèse. Ne vous laissez donc pas piéger par cette affirmation péremptoire si vous la rencontrez.

On peut tout de même ajouter que cette accusation ne vient pas de nulle part. Depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump, ainsi que toute sa famille, ont fait un usage décomplexé de cette position de pouvoir afin de s'enrichir. On se souvient ainsi des cryptomonnaies $TRUMP ou $MELANIA, illustrations d'entreprises plus larges du clan dans les cryptos, ce qui leur aurait permis de bâtir extrêmement rapidement un empire valorisé à près d'1 milliard de dollars, selon une enquête du Financial Times du mois d'octobre dernier.

D'autres mouvements financiers ont créé ce nouvel univers du doute. La plus importante a été causée par un autre individu inconnu, qui avait réussi il y a trois mois à gagner 191 millions de dollars en bitcoin en pariant à la baisse sur cette valeur quelques minutes avant une communication dévastatrice de Donald Trump, qui avait alors annoncé des tarifs douaniers de 100% contre la Chine. De quoi alimenter les soupçons !