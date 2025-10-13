Un trader inconnu a fait un coup fumant il y a quelques jours. Cet individu a en effet ouvert un short contre le Bitcoin quelques minutes avant la déclaration furieuse de Donald Trump, à l'origine de l'effondrement soudain de la cryptomonnaie.

Pour rappel, un « short » en finance est un pari pris par un trader sur la baisse de la valeur d'un actif. Résumé grossièrement, si l'actif voit sa valeur monter, le trader perd l'argent mis en jeu, et au contraire, si l'actif voir sa valeur reculer, alors il en gagne.

Et avec ce timing extraordinaire, le fameux trader mystère a réussi à gagner en un seul coup quelque 192 millions de dollars. Un hold-up exceptionnel !