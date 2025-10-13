La dernière chute du Bitcoin a fait un heureux assez mystérieux. Un trader qui a beaucoup gagné, et compte encore gagner beaucoup d'argent en faisant la même chose.
En fin de semaine dernière, le Bitcoin a connu un effondrement brutal, durant la soirée du vendredi. Résultat, ce sont près de 20 milliards de dollars qui se sont évaporés en 24 heures, un record dans l'histoire des cryptomonnaies. Mais il ne s'agissait pas de pertes pour tout le monde, comme on peut le voir avec cette histoire incroyable.
Un trader réussit un coup exceptionnel au moment de l'effondrement du Bitcoin
Un trader inconnu a fait un coup fumant il y a quelques jours. Cet individu a en effet ouvert un short contre le Bitcoin quelques minutes avant la déclaration furieuse de Donald Trump, à l'origine de l'effondrement soudain de la cryptomonnaie.
Pour rappel, un « short » en finance est un pari pris par un trader sur la baisse de la valeur d'un actif. Résumé grossièrement, si l'actif voit sa valeur monter, le trader perd l'argent mis en jeu, et au contraire, si l'actif voir sa valeur reculer, alors il en gagne.
Et avec ce timing extraordinaire, le fameux trader mystère a réussi à gagner en un seul coup quelque 192 millions de dollars. Un hold-up exceptionnel !
Le même trader lance un nouveau pari
Enfin, exceptionnel… Peut-être pas tant que ça, puisque le même trader n'en a pas assez, semble-t-il, et qu'il vient tout de juste de placer un nouvel ordre de « short » sur le Bitcoin, qui pourrait lui rapporter 161 millions de dollars cette fois. Si le Bitcoin revenait à 125 000 dollars, le trader en question serait alors liquidé.
Le petit jeu de ce dernier a en tout cas créé des doutes sur un potentiel délit d'initié. Et si son nouveau short venait à payer autant que le précédent, il paraîtrait d'un coup assez clair que l'individu en question bénéficie d'informations privilégiées. On attend maintenant de voir si c'est le cas, ou s'il a trop testé sa chance.