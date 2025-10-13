Et la raison pour laquelle tout s'est brièvement effondré tient au retour de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En effet, jeudi, la Chine annonçait un ensemble de restrictions importantes imposées sur les terres rares, et qui deviendront effectives le 8 novembre prochain.

En réponse, le président des États-Unis a publié le lendemain sur son réseau Truth Social une de ses mercuriales dont il a secret, et dans laquelle il indiquait que Washington réimposerait au 1ᵉʳ novembre prochain des droits de douane de 100% (s'ajoutant à ceux déjà en vigueur) contre la Chine.

Depuis, Donald Trump a changé de ton et explique que « le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment. Il ne veut pas de dépression pour son pays, et moi non plus. » De quoi permettre d'apaiser les tensions ?