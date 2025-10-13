Le Bitcoin a connu une fin de semaine éprouvante, avec un flash crash inquiétant. Et comme souvent dernièrement, c'est dû aux bisbilles entre les deux géants de ce monde.
Le Bitcoin a connu quelques derniers mois assez fous, avec un record qui a fini par s'établir au-delà de la ligne des 125 000 dollars. Mais si l'or numérique fascine par sa capacité à toujours monter plus haut, il est aussi sensible à certains problèmes sur la planète. Ce qui peut l'entraîner à tomber bas très rapidement, comme lors du week-end dernier.
Un week-end noir pour le Bitcoin
Aucun amoureux des crypto-monnaies n'a pas pu rater le week-end cauchemardesque que vient de vivre le Bitcoin. Vendredi, la cryptomonnaie la plus valorisée au monde voyait son cours s'effondrer et perdre près de 10%, passant de près de 122 000 à environ 110 000 dollars (avec une mèche qui a même atteint les 102 000 dollars sur Binance).
Résultat de ce soudain effondrement, le marché a enregistré en 24 heures 19,31 milliards de dollars de liquidations. On estime que 1,6 million de traders ont été liquidés durant cet événement gigantesque, puisqu'il s'agit de la plus grande liquidation jamais enregistrée dans l'histoire du Bitcoin.
Les tensions commerciales sino-américaines ont fait peur au marché
Et la raison pour laquelle tout s'est brièvement effondré tient au retour de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. En effet, jeudi, la Chine annonçait un ensemble de restrictions importantes imposées sur les terres rares, et qui deviendront effectives le 8 novembre prochain.
En réponse, le président des États-Unis a publié le lendemain sur son réseau Truth Social une de ses mercuriales dont il a secret, et dans laquelle il indiquait que Washington réimposerait au 1ᵉʳ novembre prochain des droits de douane de 100% (s'ajoutant à ceux déjà en vigueur) contre la Chine.
Depuis, Donald Trump a changé de ton et explique que « le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment. Il ne veut pas de dépression pour son pays, et moi non plus. » De quoi permettre d'apaiser les tensions ?