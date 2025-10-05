L'or numérique attire plus que jamais les investisseurs ! Il vient en effet d'établir un nouveau record, dans des temps économiques troublés.
Le Bitcoin occupe depuis un an des sommets jamais vu jusque-là, ce qui lui a permis de dépasser les 100 000 dollars dès le mois de décembre dernier. Un moment historique qui ne l'a pas empêché de continuer son ascension folle, puisqu'il brisait la barre des 120 000 dollars en juillet, puis celle des 124 000 en août. Et aujourd'hui, c'est encore un nouveau record qui est établi par l'œuvre de Satoshi Nakamoto.
Le Bitcoin pour la première fois au-dessus des 125 000 dollars !
En 2025, Bitcoin, c'est presque synonyme de record encore et toujours battu. On a l'impression que quasiment chaque mois voit l'or numérique passer une nouvelle étape. Et aujourd'hui, on peut observer ce constat se répéter.
Le Bitcoin vient en effet de pulvériser la barre des 125 000 dollars pour la première fois de son histoire. Au plus haut, il a atteint les 125 689 dollars, alors qu'avant cette nouvelle montée, son record s'établissait dans les environs des 124 500 dollars.
Un effet « shutdown » ?
Autant dire que les difficultés économiques recensées dans de nombreuses parties de la planète n'ont pas vraiment d'effet pour le Bitcoin. Pire, semble-t-il, cette fois, il apparaît comme une valeur refuge lors d'un moment compliqué. Nous vous parlons ici du « shutdown » ayant lieu en ce moment aux États-Unis, soit l'arrêt des activités gouvernementales consécutif à une impasse politique au Congrès.
Les investisseurs ont en effet préféré se tourner vers ce qui leur paraissait des actifs sûrs, alors que la bataille politique fait rage à Washington. On peut ainsi observer, en même temps que l'ascension toujours aussi vertigineuse du Bitcoin, une hausse du cours des actions à la Bourse. On se demande aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette hausse sans fin.