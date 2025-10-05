En 2025, Bitcoin, c'est presque synonyme de record encore et toujours battu. On a l'impression que quasiment chaque mois voit l'or numérique passer une nouvelle étape. Et aujourd'hui, on peut observer ce constat se répéter.

Le Bitcoin vient en effet de pulvériser la barre des 125 000 dollars pour la première fois de son histoire. Au plus haut, il a atteint les 125 689 dollars, alors qu'avant cette nouvelle montée, son record s'établissait dans les environs des 124 500 dollars.