Il y a même des paris multiples dans ce genre, avec une question, et plusieurs dates proposées. Une page est ainsi intitulée « Israël va-t-il frapper le Liban le... ? », avec, en dessous, un pari proposé pour chaque jour, entre le 8 et le 14 décembre. Sur le même sujet, un autre pari propose de prédire « combien de pays différents Israël frappera-t-il en 2026 ? ».

Plus globalement, les amateurs de géopolitique trouveront en un clic de quoi alimenter une éventuelle soif de parier sur ces événements. Il suffit ainsi de taper dans la barre de recherche des noms de nations comme « Venezuela », « Yemen » ou bien « Taiwan » pour retrouver parmi les premières propositions des offres de paris sur des conflits.

À cette heure, les Français ne peuvent pas parier sur Polymarket, comme les citoyens d'autres pays (Belgique, Thaïlande, Singapour…) à la suite d'une décision de l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Mais il est très facile de contourner celle-ci en faisant usage d'un VPN, ce qui est la pratique de nombreux internautes à travers la planète.