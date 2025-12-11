Le démon du jeu pousse souvent des individus à des extrémités. On le voit encore aujourd'hui avec un site web, qui permet de parier sur des tragédies qui ont lieu à l’instant même.
Avec internet, il est possible en quelques clics de mettre son argent dans bien des transactions qui, il y a encore 15 ans, nous auraient sûrement paru étranges. À ce compte, on peut parler par exemple des cryptomonnaies. Mais il y a encore plus fou, comme nous le montre aujourd'hui cette plateforme de pari en ligne qui vous propose de mettre de l'argent sur… des conflits.
Polymarket ouvre des paris sur des batailles en cours
Polymarket, c'est la plateforme de pari en ligne qui a explosé ces dernières années, et qui a acquis une telle importance qu'elle est examinée à l'occasion des grandes élections, afin d'essayer de sentir des tendances (beaucoup l'ont scrutée à l'occasion des dernières présidentielles américaines).
Mais il y a un côté beaucoup plus sombre sur Polymarket. Les utilisateurs peuvent en effet mettre leur morale de côté et tout simplement parier sur des guerres actuellement en cours. À titre d'exemple, il est ainsi possible de placer un pari sur le fait que la Russie prendra totalement ou non la ville de Pokrovsk d'ici au 31 décembre.
Un modèle qui n'a pas beaucoup de limites
Il y a même des paris multiples dans ce genre, avec une question, et plusieurs dates proposées. Une page est ainsi intitulée « Israël va-t-il frapper le Liban le... ? », avec, en dessous, un pari proposé pour chaque jour, entre le 8 et le 14 décembre. Sur le même sujet, un autre pari propose de prédire « combien de pays différents Israël frappera-t-il en 2026 ? ».
Plus globalement, les amateurs de géopolitique trouveront en un clic de quoi alimenter une éventuelle soif de parier sur ces événements. Il suffit ainsi de taper dans la barre de recherche des noms de nations comme « Venezuela », « Yemen » ou bien « Taiwan » pour retrouver parmi les premières propositions des offres de paris sur des conflits.
À cette heure, les Français ne peuvent pas parier sur Polymarket, comme les citoyens d'autres pays (Belgique, Thaïlande, Singapour…) à la suite d'une décision de l'Autorité nationale des jeux (ANJ). Mais il est très facile de contourner celle-ci en faisant usage d'un VPN, ce qui est la pratique de nombreux internautes à travers la planète.
