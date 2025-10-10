Deux hommes ont été mis en examen jeudi pour avoir orchestré un réseau de casinos clandestins en ligne. L'empire leur a permis d'engranger près d'un milliard d'euros depuis 2021.
C'est sans doute l'un des plus importants démantèlements de casinos en ligne illégaux en France. Deux ressortissants français ont été présentés à un juge d'instruction cette semaine pour avoir orchestré un vaste réseau de jeux d'argent clandestins en ligne. Depuis 2021, leurs plateformes auraient brassé près d'un milliard d'euros, en ne fonctionnant qu'après de joueurs français quasi exclusivement, sans aucune autorisation légale.
Cinq casinos en ligne opéraient sans aucune autorisation en France
Dès juillet 2024, l'Autorité nationale des Jeux (ANJ) avait alerté le parquet de la JUNALCO, la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Dans son viseur se trouvait le casino « Crésus », exploité sans aucun agrément ministériel français mais attirant tout de même plus d'un million de visites chaque mois. Plus de 98% de son activité ciblait des résidents français, alors que la plateforme opère depuis l'étranger en toute illégalité sur le territoire.
Malgré les mises en demeure, les gestionnaires du casino n'ont pas reculé. Au contraire, ils ont redoublé d'ingéniosité puisque dès le blocage du site principal, des sites miroirs ont surgi pour maintenir l'activité. C'est ce jeu du chat et de la souris qui a poussé le parquet à passer la vitesse supérieure, en saisissant le Service Central des Courses et Jeux (SCCJ).
Une information judiciaire fut alors ouverte le 3 janvier 2025. Les investigations menées par le SCCJ, épaulé par l'Office anti-cybercriminalité (OFAC), ont permis de dévoiler un dispositif bien plus vaste qu'anticipé. Aux côtés de Crésus, quatre autres plateformes clandestines fonctionnent en réseau. Elles sont connues sous le nom d'Olympecasino, Jackpot Bob, casino-privé et Lucky 8. Un maillage pensé pour démultiplier l'emprise sur le marché français, tout en compliquant la traque.
Deux Français mis en examen et placés en détention provisoire
Rien que pour l'année fiscale 2022-2023, les enquêteurs ont comptabilisé 237 millions d'euros de dépôts effectués par les joueurs sur les plateformes incriminées. L'analyse des flux financiers révèle aussi qu'entre février 2022 et mai 2025, quelque 92,6 millions d'euros ont été acheminés vers des comptes bancaires en République tchèque, en transitant par de nombreuses sociétés à l'aide de virements bancaires.
Les joueurs, eux, ont découvert qu'ils ne pouvaient pas récupérer leurs gains, car coincés dans un système verrouillé. Selon le communiqué du parquet, « le préjudice total des personnes identifiées s'élève à 201 755 euros », un bilan qui pourrait s'alourdir au fil des témoignages.
Le 9 octobre, les deux ressortissants français suspectés d'être aux commandes ont comparu devant un juge d'instruction. Mis en examen pour organisation de jeux prohibés en bande organisée, blanchiment et publicité illicite, ils risquent jusqu'à dix ans de prison et ont été placés en détention provisoire. Des perquisitions menées à Chypre, orchestrées avec Eurojust, auront permis de saisir des comptes bancaires et de collecter des preuves déterminantes.