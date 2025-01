Binance, déjà dans le collimateur de la justice, est soumise à des obligations réglementaires strictes en matière d'identification des clients, connues sous le nom de KYC (Know Your Customer, pour Connaissez vos clients). Ce processus exige que les plateformes vérifient l'identité des utilisateurs et, dans certains cas, l'origine des fonds. Ces mesures visent à prévenir l'utilisation des services par des entités sous sanctions et facilitent les enquêtes sur les activités suspectes.

Les enquêteurs avancent que Binance aurait négligé ces obligations durant ses premières années d'activité en France. Selon les informations disponibles, la plateforme n'aurait pas relancé ses clients pour obtenir les documents d'identité nécessaires et n'aurait pas insisté pour obtenir des réponses concernant les sources de revenus. Le parquet de Paris a indiqué que ces manquements auraient permis à des individus liés à des activités criminelles d'effectuer des transferts importants en cryptomonnaies.

Les investigations montrent en plus que plus de 55 millions de dollars, soit environ 53 millions d'euros, auraient été transférés vers des comptes bancaires au moyen d'activités considérées comme du blanchiment. Ces transferts seraient liés à un dossier désigné « Dark Bank », qui impliquent des transactions provenant du trafic de stupéfiants et d'autres infractions.