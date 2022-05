Avis Binance NFT (2022) : un géant qui doit encore faire ses preuves

Binance est l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus populaires au monde. Elle entend bien utiliser sa popularité pour mettre en avant sa nouvelle place de marché dédiée aux NFT lancée à l'été 2021. Un pari en partie réussi. Le simple nom de Binance permet d'attirer des artistes et personnes intéressées par les jetons non fongibles. De quoi offrir une belle visibilité à l'ensemble des acteurs du marché.

Cependant, le catalogue de NFT proposés reste encore restreint par rapport à ce que peuvent proposer les leaders du marché comme OpenSea ou encore Rarible. Binance a les moyens d'attirer des artistes plus connus et va devoir passer la seconde pour se faire une place de choix sur le marché des NFT. À titre de comparaison, Crypto.com est également nouveau dans le domaine des jetons non fongibles, mais a réussi à attirer des artistes mondialement connus comme Snoop Dog, pour ne citer que lui.

Validé par l'AMF, on apprécie le niveau de sécurité offert par Binance NFT, ainsi que les frais peu élevés pour inciter les artistes à venir sur la plateforme. En revanche, on regrette la confusion que peut parfois créer l'intégration des NFT au sein de la plateforme d'échange, notamment sur la version mobile.