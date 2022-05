Binance est désormais enregistré PSAN auprès de l'Autorité des marchés financiers, qu'est-ce que ça change ?

Cet enregistrement va permettre à Binance de soumettre ses opérations à la réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et de fournir une protection réglementaire importante pour les utilisateurs locaux. L'entreprise annonce d'ores et déjà sa volonté de développer ses opérations en France, ainsi que de recruter jusqu'à 250 personnes spécialisées dans le développement des cryptomonnaies et des infrastructures blockchain dans notre pays.

Le fondateur et directeur général de Binance Changpeng Zhao, explique : « Nous sommes reconnaissants envers l'AMF et l'ACPR qui ont tous deux fait preuve d'un engagement pour l'innovation qui a permis à Binance de traverser l'ensemble du processus de demande. Depuis le premier jour, Binance a toujours fait passer ses utilisateurs en priorité, et la communauté crypto peut désormais avoir encore une totale confiance en Binance France en tant que PSAN en France ».