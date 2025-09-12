La justice parisienne vient de porter le coup de grâce au site en ligne anonyme Dark French Anti System (DFAS). Le parquet de Paris annonce vendredi, par la voix de la procureur de la République Laure Beccuau, avoir définitivement fermé celle que l'on peut considérer comme la dernière plateforme francophone d'envergure du dark web. Deux suspects ont au passage été interpellés, et six Bitcoins saisis. Une page de l'histoire du web clandestin français se tourne.