Restée en ligne pendant près de cinq ans, Archetyp Market s’était imposé comme l’une des plateformes les plus anciennes et les plus actives du dark web en matière de trafic de drogue. Accessible uniquement via Tor, elle reposait sur une infrastructure distribuée, n’acceptait que les paiements en Monero, et proposait de nombreuses substances illicites, dont des opioïdes de synthèse comme le fentanyl, rarement tolérés sur ce type de site. La semaine dernière, elle a été mise hors ligne dans le cadre de l’opération Deep Sentinel, coordonnée par la police criminelle allemande (BKA) avec le soutien d’Europol et de plusieurs services de police européens. Plusieurs interpellations ont eu lieu, les serveurs ont été saisis, et l’enquête se poursuit pour identifier d’autres membres du réseau.