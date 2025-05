Oubliez Silk Road et ses petits deals sur le dark web. Les plus grandes plateformes de cybercriminalité identifiées jusqu'à aujourd'hui opéraient à visage presque découvert, en plein jour, sur… Telegram. Pendant des années, Huione Guarantee et Xinbi Guarantee ont prospéré sur la messagerie chiffrée, profitant de son audience massive (plus d’un milliard d’utilisateurs) et de son relatif laisser-faire pour fournir l’infrastructure nécessaire à l’industrialisation des arnaques en ligne, du blanchiment d’argent, du trafic de données volées, de matériel de torture et même d’êtres humains. Jusqu’à ce que Telegram se décide enfin à intervenir.