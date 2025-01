ovancantfort

Le FBI a présenté des preuves venant des ordinateurs de Ross Ulbricht montrant qu’il avait contracté des tueurs à gage pour faire taire des « clients » mécontents qui menaçaient de révéler l’existence de Silk Road, voire son identité.

Les procureurs ont choisi de ne pas l’inculper pour cela car le FBI n’a pas pu enquêter, les cibles et tueurs présumés se trouvant clairement en dehors des US. Or, un accusé a droit à une enquête complète et impartiale, c’est un principe de base.

Toutefois, le juge a estimé que c’était une circonstance aggravante très importante justifiant l’incompressibilité de la peine sans possibilité de libération conditionnelle. La cour d’appel est arrivée aux mêmes conclusions. Et comme aux US, les peines se cumulent et qu’il y avait 8 chefs d’inculpation…

À noter que, comme ils est d’ usage aux US pour éviter des procès coûteux, les procureurs lui avaient proposé un deal si il plaidait coupable: 20 ans avec possibilité de libération conditionnelle après 10 ans, tout en le prévenant que, vu ses casseroles, au tribunal ils ne pourraient pas demander moins que la prison à vie. Il a refusé.

À toi, maintenant, d’après toi, c’est quoi une peine raisonnable pour l’organisation massive et internationale d’un traffic de stupéfiants, défendu par des tueurs à gage ? Une tape sur la main ???