Le site The Media Leader cite Louis Vuitton en exemple, une marque de luxe qui incarne parfaitement cette mutation. Avec plus de 6 000 publications mensuelles, elle pulvérise ses scores sur LinkedIn en dépassant ses mentions de 44 %. Ce n'est pas un hasard, mais la démonstration d'un phénomène plus large. Telegram, longtemps associé à la cybersécurité et aux communautés techniques, s'est métamorphosé en plateforme marketing. Les algorithmes de Visibrain, l'outil spécialisé dans la veille des réseaux sociaux le confirment : la plateforme rivalise désormais avec X.com, Facebook et TikTok en matière de visibilité.

Pour expliquer cette montée en puissance, on peut citer en premier la diversité des audiences. Contrairement aux réseaux sociaux traditionnels, Telegram propose des espaces communautaires ultra-segmentés, qui permettent aux marques de cibler précisément leurs publics. Un groupe consacré au cinéma ? 1,4 milliard de vues. Un canal d'information ? 30 % des échanges. La promesse marketing est alors simple : toucher des communautés engagées, réactives, moins saturées d'un point de vue publicitaire que sur les plateformes concurrentes.

Ensuite, un écosystème moins formaté qui donne les coudées franches aux annonceurs pour s'exprimer. Telegram offre une liberté éditoriale proche de celle de X.com sous Elon Musk, avec des normes moins rigides. Les marques peuvent donc expérimenter et créer du contenu moins formel, plus proche d'une conversation que d'un communiqué publicitaire. Cette proximité reconstruit une forme de confiance, cruciale dans la relation entre une marque et ses consommateurs.