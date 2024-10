Telegram, l’application de messagerie prisée pour sa sécurité et son modèle sans publicité, se rapproche du milliard d’utilisateurs actifs. Alors que de plus en plus d'internautes se tournent vers les réseaux sociaux pour leurs recherches et interactions, Telegram se démarque en offrant une alternative aux géants traditionnels comme WhatsApp ou Messenger. Sa popularité est en plein essor, malgré la tempête traversée due à l'arrestation de son fondateur Pavel Durov et du piratage de la Ligue 1.