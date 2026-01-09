Une définition qui n'a pas plus à de nombreux parieurs, ce pari ayant accumulé au total près de 10,5 millions d'euros de mise, la grande majorité placée pour le mois de janvier 2026. Ils ont ainsi été un certain nombre à critiquer cette position dans la section des commentaires.

« Polymarket est tombé dans l'arbitraire le plus total. Les mots sont redéfinis à volonté, détachés de toute signification reconnue, et les faits sont tout simplement ignorés. Il est tout simplement absurde qu'une incursion militaire, l'enlèvement d'un chef d'État et la prise de contrôle d'un pays ne soient pas classés comme une invasion » s'est plaint l'un d'eux.

À noter que le pari qui a fait le plus parler de lui, celui qui a fait gagner plus de 430 000 dollars à une personne ayant parié sur le départ de Maduro, n'a lui pas été annulé par Polymarket.