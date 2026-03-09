En entrant par cette porte laissée ouverte, Sammy s'est retrouvé face à un tableau de bord EMQX qui liste en temps réel tous les babyphones connectés dans le monde. On sait ainsi qui est en ligne, depuis quand, et surtout ce que filme chaque caméra. Pour le démontrer concrètement, il a développé un petit outil (CloudEdge Babyphone PoC) capable de cibler n'importe lequel de ces appareils. Vous vous demandez sans doute ce qu'un individu malveillant pourrait faire avec un tel accès ? Sammy préfère nous montrer plutôt qu'expliquer, et les images parlent d'elles-mêmes. On peut tout simplement voir ce que les caméras voient.