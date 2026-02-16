DJI s'est rendu compte avant la publication de cette histoire de l'existence d'une faille de sécurité et a commencé à colmater les brèches dès le 8 février dernier. Un premier patch a été déployé sur les DJI Romo, suivi d'une autre mise à jour deux jours plus tard. Le constructeur reconnaît un « problème de validation des permissions côté serveur » et précise que, selon ses investigations, la faille n'a pas été utilisée par des utilisateurs malveillants. Malgré cela, Sammy Azdoufal indique qu'il lui est toujours possible d'accéder au flux vidéo en direct de son aspirateur sans code PIN.

L’affaire soulève des interrogations sur la sécurité des objets connectés domestiques. Un robot aspirateur doté d’une caméra, d’un micro et capable de générer des plans détaillés d’un logement représente une quantité considérable de données sensibles.

Des chercheurs en sécurité pointent notamment un problème potentiel de contrôle d’accès au niveau des « topics » MQTT. En clair, une fois authentifié sur le serveur, un client mal configuré pourrait théoriquement écouter l’ensemble des messages échangés, même s’ils transitent via une connexion chiffrée.

DJI affirme poursuivre ses efforts de sécurisation et rappelle disposer d’un programme de bug bounty. Le problème n'est d'ailleurs pas isolé. D'autres marques, comme Ecovacs, Dreame ou encore Narwal, ont été pointées du doigt ces derniers mois pour des failles de sécurité qui pouvaient permettre à des hackers d'accéder aux photos ou vidéos prises par les aspirateurs robot.

Ironie de l’histoire : Azdoufal a finalement réussi son objectif initial. Il peut désormais contrôler son DJI Romo avec une manette de PS5. Mais sa démonstration aura surtout mis en lumière un problème bien plus vaste : dans la maison connectée, la vraie question n’est plus ce que font les appareils… mais qui peut les regarder faire.