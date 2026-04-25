Souvenez-vous, le 3 janvier dernier, des forces spéciales américaines arrêtaient Nicolás Maduro à Caracas. Quelques heures plus tard, Gannon Ken Van Dyke, dont la banale photo de compte Google le montrait en uniforme, fusil en main, sur le pont d'un navire au lever du jour, avait déjà retiré la quasi-totalité de ses gains de Polymarket. On vous explique le rapport avec la capture de Maduro.

À partir du 8 décembre 2025, Gannon Van Dyke avait participé à la planification et à l'exécution de l'Opération Absolute Resolve, avec accès à des informations classifiées sur cette opération.

Puis, le 26 décembre, il ouvrait un compte sur Polymarket et y déposait des fonds. En treize mises entre le 27 décembre et le soir du 2 janvier 2026, il a pris à chaque fois la position « OUI » sur la présence de forces américaines au Venezuela, sur la chute de Maduro et sur une éventuelle déclaration de guerre de Donald Trump d'ici le 31 janvier 2026.

Après la tentative d'un parieur de gruger la météo de Paris, on entre dans une ère moins légère avec ce type de malversation.