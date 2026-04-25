Un sergent-maître des forces spéciales américaines a été inculpé pour avoir misé 33 000 dollars sur Polymarket en sachant d'avance que les États-Unis allaient capturer Nicolás Maduro au Venezuela. Ses gains ont atteint 409 881 dollars. Gannon Ken Van Dyke, 38 ans, stationné à Fort Bragg, a pris part à la planification de l'Opération Absolute Resolve et a parié sur son issue.
Souvenez-vous, le 3 janvier dernier, des forces spéciales américaines arrêtaient Nicolás Maduro à Caracas. Quelques heures plus tard, Gannon Ken Van Dyke, dont la banale photo de compte Google le montrait en uniforme, fusil en main, sur le pont d'un navire au lever du jour, avait déjà retiré la quasi-totalité de ses gains de Polymarket. On vous explique le rapport avec la capture de Maduro.
À partir du 8 décembre 2025, Gannon Van Dyke avait participé à la planification et à l'exécution de l'Opération Absolute Resolve, avec accès à des informations classifiées sur cette opération.
Puis, le 26 décembre, il ouvrait un compte sur Polymarket et y déposait des fonds. En treize mises entre le 27 décembre et le soir du 2 janvier 2026, il a pris à chaque fois la position « OUI » sur la présence de forces américaines au Venezuela, sur la chute de Maduro et sur une éventuelle déclaration de guerre de Donald Trump d'ici le 31 janvier 2026.
Après la tentative d'un parieur de gruger la météo de Paris, on entre dans une ère moins légère avec ce type de malversation.
Un gain de 12 fois la mise initiale et une photo compromettante
Ses paris ont rapporté près de douze fois le montant misé. Mais Gannon Van Dyke n'était pas un parieur ordinaire qui mise sur un événement incertain. Il était spécialiste des communications au sein du Joint Special Operations Command, l'unité qui supervise les forces Delta et les SEAL Team Six.
Autrement dit, il connaissait la date, le plan, ainsi que les probabilités réelles de succès. On tombe pile dans le délit d'initié.
La malice du parieur s'est arrêtée là, puisque la trace numérique a précédé les enquêteurs. Selon l'acte d'accusation, la photo uploadée sur son compte Google le jour même de l'opération le montre sur le pont d'un navire en mer, en tenue militaire, aux côtés de trois autres soldats. Un autoportrait de trop.
Polymarket a dû modifier sa politique d'intégrité
Dès la publication de l'opération, des médias et des utilisateurs des réseaux sociaux ont signalé des transactions inhabituelles sur les contrats Maduro. CNN Van Dyke a alors demandé à Polymarket de supprimer son compte, en prétextant avoir perdu l'accès à son adresse e-mail. Il a aussi transféré ses gains vers un coffre de cryptomonnaies à l'étranger, puis vers un nouveau compte de courtage.
Polymarket a coopéré avec le DOJ et l'a signalé aux autorités. Avant janvier 2026, Polymarket défendait pourtant une tout autre philosophie.. Le PDG de Polymarket, Shayne Coplan, déclarait en novembre dernier dans une interview à Axios qu'il trouvait « super cool » que sa plateforme « crée une incitation financière pour que les gens aillent divulguer l'information au marché », y compris des initiés. Ce discours a été retourné contre la plateforme dès janvier 2026. En mars, Polymarket a publié de nouvelles règles d'intégrité interdisant explicitement les paris fondés sur des informations confidentielles.
Ceci dit, Gannon Van Dyke n'est pas le premier à s'être livré à de tels délits. En février, deux soldats israéliens avaient déjà été inculpés pour avoir utilisé des informations classifiées afin de parier sur la même plateforme.
L'Américain encourt jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique, et jusqu'à 10 ans supplémentaires sur chacun des trois chefs de violation du Commodity Exchange Act.
Interrogé sur cette affaire, le POTUS a répondu qu'il n'en avait pas entendu parler, avant d'ajouter que « C'est comme Pete Rose qui pariait sur sa propre équipe ».