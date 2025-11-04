L'opération finale s'est déroulée entre le 27 et le 30 octobre. Les policiers ont frappé en même temps à Chypre, en Espagne et en Allemagne. Neuf suspects ont été interpellés à leur domicile, dont six faisaient l'objet de mandats d'arrêt européens émis par les juges français. Les perquisitions ont permis de mettre la main sur un magot conséquent, à savoir 800 000 euros sur des comptes bancaires, 415 000 euros en cryptoactifs, 300 000 euros en espèces, et une belle collection de montres de luxe valant plus de 100 000 euros.