Gaby22200

Le proprio n’aurait jamais dû pouvoir acheter un produit non conforme !

À quoi servent les règles de conformité du marché Français (et plus largement Européen) si les fabriquant chinois peuvent vendre des produits non-conformes sans jamais être tenu pour responsable ?

Qu’est ce qui garantie que la prochaine màj ne va pas à nouveau brouiller les signaux ?

C’est aux autorités françaises de s’assurer de la conformité des produits vendus sur son territoire pas aux particuliers qui n’en ont pas les moyens.

On voit bien le problème avec Shein et Temu qui inondent le marché Européen de produits bas de gamme et dangereux. C’est aux particuliers de vérifier la conformité de chaque produit acheté qui porte pourtant le logo CE ?