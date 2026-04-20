xryl

Le site dit « le brouilleur d’onde n’est commandable que dans les pays où son utilisation est légale ». J’ai un doute légal ici, je ne pense que qu’un kit de crochetage soit illégal en France (c’est l’utilisation sur une serrure tierce qui l’est je pense). De même pour une téléphone Pixel (avec GrapheneOS). Bref, j’ai un doute sur l’illégalité du site (même si, moralement, c’est clair que c’est pas pour frimer ou s’entraîner au concours du plus rapide crocheteur). Je pense que plutôt que d’arrêter les webmestres, la liste des clients est beaucoup plus inintéressante ici (il y a aura beaucoup de client qui mériteront une surveillance)