Les taux de contrefaçon relevés donnent d'ailleurs une idée de ce à quoi ressemblent les catalogues. MoiFlix atteint les 99,99 % d'œuvres illicites, ce qui ne laisse guère de place au doute sur la vocation du site. NoctaFlix dépasse les 93 %, Nakios les 76 %. Même les plus « modestes » de la liste, comme FrFlix ou VidLink, franchissent allègrement les 50 %. Parmi les œuvres repérées par les agents, citons Stranger Things, Squid Game, Avatar, Arcane, House of the Dragon et d'autres, bref, la crème de la production mondiale actuelle ou très récente, disponible ici gratuitement et sans aucune autorisation.