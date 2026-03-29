La SACEM, la société qui collecte les droits d'auteur en France et qui avait été la première à porter plainte en juillet 2014, a obtenu du tribunal judiciaire un peu plus de 283 000 euros de la part du fondateur du site, 60 000 euros de la part de son complice, et 2 000 euros supplémentaires pour le préjudice moral subi. Les deux syndicats professionnels du secteur audiovisuel repartent chacun avec 200 000 euros. Mais ce sont les grands studios hollywoodiens qui raflent les montants les plus élevés. Warner Bros arrive en tête avec plus de 4,3 millions d'euros, suivi de 20th Century Fox avec 3,3 millions d'euros, et Disney avec un peu plus de 3,2 millions. Paramount, Universal et Columbia touchent chacun plusieurs centaines de milliers d'euros.